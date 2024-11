E-Scooter-Bande hielt Frau Pistole an die Schläfe

Auch ein Schuss wurde abgegeben

Sie überholten und umkreisten ihre Opfer mit den Elektro-Gefährten und bedrohten sie samt Waffe mit dem Umbringen. So erbeuteten sie Geld, eine Bankomatkarte, Zigaretten und Co. – ihr erstes Opfer in Simmering war eine junge Frau, die auf dem Heimweg war. Ihr hielt der Erstangeklagte die Pistole bei dem schweren Raub direkt an die Schläfe. Die anderen richteten Messer und Gartenschere auf sie. Der 18-Jährige schoss auch einmal in die Luft.