Nach Messerangriff in Lustenau: Täter muss in Haft

Videoaufnahmen als eindeutiger Beweis

In der Verhandlung am Freitag bekennt sich der Gewalttäter zu den jetzigen Vorwürfen nur teilweise schuldig. „Ja, das mit den beiden Messern stimmt. Doch ich wollte ihn damit nicht verletzen, sondern nur in Schach halten. Außerdem ist er auf mich losgegangen“, versucht er, Täter- und Opferrolle zu vertauschen. Doch die vor Gericht vorgeführten Videoaufnahmen zeigen ein anderes Bild. Und so probiert es der Angeklagte mit einer anderen Strategie und zieht den Unzurechnungsfähigkeits-Joker: „Ich habe vor dem Vorfall zwei Tage nicht geschlafen, war zugedröhnt mit Drogen und Alkohol und konnte mich kaum auf den Beinen halten.“ Zeugen, die noch bei ihrer polizeilichen Einvernahme den Angeklagten belasteten und von Stichbewegungen gegen das Opfer berichteten, leiden in der Verhandlung plötzlich an Amnesie. Richter Alexander Wehinger sieht dich folglich gezwungen, die Herrschaften an ihre Wahrheitspflicht zu erinnern.