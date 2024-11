Schrecken der Azteken: Pfeif mir das Lied vom Tod

Das außergewöhnliche Blasinstrument wurde erstmals 1999 entdeckt, als Archäologen bei Ausgrabungen eines aztekischen Tempels in Tlatelolco, heute ein Teil von Mexiko-Stadt, die Überreste eines Opfers freilegten, das verschiedene Musikinstrumente in der Hand hielt, darunter eine kleine Pfeife in Form eines Totenschädels. Das später „aztekische Todespfeife“ getaufte Artefakt erregte aufgrund seines schreiähnlichen Klanges schnell öffentliches Interesse. Inzwischen können Repliken, gefertigt meist in Fernost, für wenige Euro über das Internet bestellt werden.