Fighter bereit: Nach dem Wiegen wollen sie siegen!

Mit PLUS am Freitag live dabei!

Bogdan Grad schaffte den Sprung in die weltbeste Ultimate Fighting Championship (UFC) erst diesen Sommer. Diesmal ist er als Einpeitscher all jener Jungs dabei, mit denen er täglich zusammen im Grazer Champions Gym schuftet. Unter diesen etwa Supertalent Sebastian Tomaschitz oder Anas Hamdaoui, die für alle PLUS-Abonnenten neben anderen Könnern am Freitag ab 17.30 Uhr im krone.at-Livestream zu sehen sein werden!