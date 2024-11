Festnahmen nach Angriffen mit Messer und Fäusten

Auf freiem Fuß angezeigt

Die Spezialkräfte der Einheit „SIG“ nahmen den 20-jährigen Syrer sowie den 24-jährigen Afghanen in einer Wohnung fest. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der verletzte 24-Jährige in die Innsbrucker Klinik gebracht. Die beiden Festgenommenen wurden am Dienstag aus der Haft entlassen und auf freiem Fuß angezeigt.