Alkolenker flüchtete nach tödlichem Unfall in NÖ

Nachdem ein Alkolenker Montagabend in Fischamend im Bezirk Bruck an der Leitha eine 77-jährige Fußgängerin mit seinem Pkw erfasst und schwer verletzt hatte, starb die Frau nun einen Tag später im Krankenhaus. Sie wurde gegen 19 Uhr beim Überqueren der Bundesstraße vom Auto eines 51-Jährigen erfasst und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Anschließend blieb die Pensionistin regungslos am Boden liegen.