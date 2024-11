Jeder dritte Facharzt nimmt keine Patienten mehr!

„Die Ergebnisse dieser Umfrage sind alarmierend und zeigen, dass die ärztliche Versorgung in Tirol ziemlich im Argen liegt“, betont AK-Präsident Erwin Zangerl. Er spricht von einer „gewaltigen Schieflage“ und richtet den Appell an die Politik, „neben der Pflegemisere auch die ärztliche Misere zu bekämpfen“. Es sei so jedenfalls ein „untragbarer Zustand“.