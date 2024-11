Graz-Puntigam: E-Scooter-Lenker schwer verletzt

Polizei sucht nach Hinweisen

Nachträglich wurde nun bekannt, dass sich der 15-Jährige schwere Verletzungen am Kopf zugezogen haben dürfte. Der in Graz wohnhafte Syrer befindet sich zwar am Weg der Besserung, die Ermittlungen zum Unfallhergang gestalten sich aber aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten erschwert. Die Verkehrsinspektion Graz bittet deshalb um Hilfe und Hinweise möglicher Zeugen unter 059-133-65-4110.