78-jährige Marianne Kohn posiert für Palmers

„Sexy, not sorry“. Es gibt sicher wieder Leute, die schockiert reagieren werden, aber diese Aktion ist absolut zu feiern. Die legendäre Chefin der Wiener Loos-Bar, in der die Promis ein und ausgehen, Marianne Kohn ist eine von drei neuen Markenbotschafterin von Palmers. Ohne Scheu zeigt sie sich mit 78 Jahren in sexy Dessous.