Deutscher Minister Habeck „kneift jetzt nicht“

„Keiner kann im Sturm das Ruder so herumreißen wie Robert Habeck und zugleich bei Rückenwind die Segel richtig setzen“, sagte Baerbock am Sonntag beim Parteitag der Grünen in Wiesbaden. Der Politiker sei „superpragmatisch“, habe Deutschland aus der Abhängigkeit vom Energielieferanten Russland befreit und in Krisenzeiten Kurs gehalten.