Iranischer Aktivist nähte sich die Lippen zu

Ronaghi gilt als einer der einflussreichsten Kritiker, die sich noch im Land befinden. Der 39-Jährige saß für seine politische Überzeugung schon mehrfach im Gefängnis. Bei der landesweiten Protestwelle 2022 kam er wieder ins Gefängnis und startete einen Hungerstreik. Ronaghi werden unter anderem „Verbreitung von systemfeindlicher Propaganda“, „Beleidigung des Religionsführers und des Präsidenten“ sowie die Mitgliedschaft in einer illegalen Computer-Gruppe vorgeworfen. Er gibt an, in Haft gefoltert worden zu sein, und keine nötige medizinische Behandlung erhalten zu haben.