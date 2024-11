Söderström hielt den nächsten Dornbirn-Punkt fest

Brunold mit Matchball

Nach Wiederbeginn wurden die Bergheimerinnen noch aktiver und kamen in der 60. und 61. Minuten zu einer Doppelchance. Doch Söderström konnte sich zweimal auszeichnen. Dornbirn tat sich lange Zeit extrem schwer und kam erst in der Schlussphase wieder zu guten Chancen. Die beste hatte Carina Brunold in Minute 83, doch Bergheim-Keeperin Fischer rettete bravourös an die Latte.