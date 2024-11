Eine Achterbahnfahrt, die noch nicht zu Ende ist

Sein erstes Antreten im Jahr 2005 war unter keinem guten Stern gestanden. Erst eine Woche zuvor war die FPÖ in der Steiermark aufgrund der BZÖ-Gründung aus dem Landtag geflogen. Dennoch gelang es Tschürtz im Burgenland 5,8 Prozent zu holen und mit zwei Mandaten in den Landtag einzuziehen. Ab dann ging es bergauf. Die burgenländischen Blauen schlossen sich unter Tschürtz dem Kurs von HC Strache an. 2010 konnte man bereits neun Prozent und ein drittes Mandat holen.