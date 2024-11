In der Westliga knallte es noch einmal richtig

Westliga-Fußball könnte so spannend sein. 33 Tore fabrizierten die 16 Vereine alleine in der letzten Runde, zeigten Spiele auf hohem Niveau. Tabellenführer Imst strauchelte gegen tapfere Altach Juniors, Kopf an Kopf gehen die Tiroler nun mit Austria Salzburg an der Spitze in die Winterpause. Dornbirn sicherte sich in Schwaz die Ländle-Krone, Hohenems gewann durch ein Eigentor in der Nachspielzeit. Aufsteiger Lauterach, das bisher in der RLW viel Lehrgeld zahlen musste, packte am Ende noch einmal alles aus und holte sich den zweiten Saisonsieg.