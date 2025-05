Couragierter Passant vereitelte Raub

Der 16-Jährige wartete gegen 12.15 Uhr unmittelbar vor dem Bahnhof auf den Bus, als zwei junge Männer auf ihn zukamen und ihn zwangen, den Inhalt seiner Tasche vorzuzeigen. In weiterer Folge wurde er den beiden Unbekannten bedroht und zur Herausgabe der in der Tasche befindlichen Geldmünzen aufgefordert. Der Jugendliche tat wie ihm befohlen und händigte die Münzen aus. In diesem Moment schritt allerdings ein Passant, der Zeuge des Vorfalls geworden war, ein. Mit der Folge, dass die beiden Nachwuchsräuber ihre Beute dem Opfer zurückgaben, anschließend machte sich das Duo aus dem Staub.