Grüne fordern Einrichtung einer ME/CFS-Ambulanz

Rund 80.000 Menschen in Österreich leiden an ME/CFS. „In Vorarlberg gibt es für Betroffene bislang kein passendes Behandlungsangebot – stattdessen werden sie auf allgemeine Reha-Angebote verwiesen, die an den Bedürfnissen dieser schweren Erkrankung vorbeigehen“, meint Eva Hammerer. Die aktuelle Koordinationsstelle am Landeskrankenhaus Hohenems sei ein Tropfen auf den heißen Stein.