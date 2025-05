Wie Katzen für die Forschung eingespannt werden

Ostschermaus auf Platz eins

Die ersten Ergebnisse durchaus spannend: 24 Prozent der gemeldeten Funde stammten von Wiesen und Weiden im Rheintal, 22 Prozent kamen aus Wäldern, 18 Prozent aus besiedelten Gebieten. Am häufigsten gemeldet wurde die Ostschermaus. Platz zwei belegte die Hausspitzmaus, die österreichweit nur in Vorarlberg vorkommt. „Es war erfreulich, festzustellen, dass es von der Hausspitzmaus doch noch einige Vorkommen gibt“, so Wildtierbiologin Christine Resch, die gemeinsam mit Stefan Resch das Projekt leitet. Interessant ist, dass diese Art offenbar zunehmend höhere Lagen erobert – eine Verbindung zum Klimawandel liegt nahe