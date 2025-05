„Wir werden uns schon nicht in die Haare kriegen“

Auch Vorarlbergs Agrarlandesrat Christian Gantner steht dem Vorhaben kritisch gegenüber. Er sieht die Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr – schließlich könne man nicht permanent die Qualitätsansprüche an die heimischen Landwirte hinaufschrauben und somit den Kostendruck erhöhen und gleichzeitig Freihandelsabkommen mit Staaten schließen, die weniger hohe Auflagen zu erfüllen hätten. „Sollte Mercosur kommen, bestehen wir auf Herkunftsbezeichnungen. Dann weiß der Kunde, was er kauft und kann selbst entscheiden. Und wenn behauptet wird, dass Mercosur dazu beiträgt, die Standards in anderen Ländern zu steigern, dann ist das schlicht und einfach Bullshit!“