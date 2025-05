Nach Viertelfinal-Aus droht nun Ranking-Absturz

Dabei wäre gegen Clarke aber wohl deutlich mehr möglich gewesen. Gleich in seinem allerersten Aufschlagspiel bewies Schwärzler Nervenstärke und wehrte zwei Breakbälle ab. In der Folge konnte er dem Briten das Service zum 2:0 abnehmen. Der schaffte zwar das direkte Rebreak, doch Joel hielt weiter beherzt dagegen und stellte auf 3:2. Ab diesem Zeitpunkt spielte nur mehr Clarke, der nicht weniger als neun Games in Serie machte. In Satz zwei reichte es für Joel beim Stand von 0:5 noch zum Ehrenpunkt – zu mehr allerdings nicht.