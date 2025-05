Gesund und munter mit dem Fahrrad zur Arbeit

Das Angebot schafft die Nachfrage

Was die Auswertung des VCÖ ebenfalls untermauert: Ein entscheidender Faktor für den Radverkehrsanteil ist die Radinfrastruktur zum Arbeitsplatz. Dort, wo es ausreichend breite Radwege oder verkehrsberuhigte Bereiche zum Radfahren gibt, treten mehr Menschen in die Pedale. Aber auch die Unternehmen spielen eine wichtige Rolle: Der Beschlägeriese Blum etwa fördert gezielt mit diversen Maßnahmen das Pendeln mit dem Bike – mit durchschlagendem Erfolg. Unter anderem werden in ausreichender Zahl sichere Radabstellplätze geboten, es gibt Radfahr-Wettbewerbe, ein kostenloses Radservice sowie die Möglichkeit des Dienstradleasings, welches sowohl für die Beschäftigten als auch für die Betriebe steuerlich von Vorteil ist.