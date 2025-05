Skilehrer soll Pistenrowdy gerammt haben

Aussage steht gegen Aussage

Dann habe er den anderen „Brettlsportler“ gesehen, wie dieser plötzlich in die Abfahrtshocke ging und mit einem Tempo von schätzungsweise 50 bis 60 km/h auf die Menschenmenge zuraste, die sich aufgrund des Unfalls bereits angesammelt hatte. „Um das zu verhindern, bin ich eben nicht ausgewichen, sodass es letztlich zur Kollision zwischen mir und ihm kam.“ Nach dem Sturz habe der Skifahrer angegeben, unverletzt zu sein. „Wir haben dann noch miteinander geredet. Und wir waren uns einig, dass er, der Pistenrowdy, Schuld an der Kollision war“, so der Skilehrer.