Im Intensiv-Wahlkampf kommt weibliche Verstärkung

Unternehmen „den roten Teppich ausrollen“

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger tauschte am Freitag die Sondierungsgespräche mit ÖVP und SPÖ in Wien gegen einen sonnigen Morgen-Lauf an der Mur und einen Pressetermin mit dem steirischen Spitzenkandidaten Niko Swatek. Auch thematisch wollte Meinl-Reisinger in der Steiermark bleiben: „Zu den Sondierungen nur so viel: Es läuft gut.“ Man führe vertrauensvolle Gespräche.