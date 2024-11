Wann ist Drops gelutscht? Der „Zuckerl“-Fahrplan

Beginnt am Montag nächste Etappe?

Ausgegangen wird von einem Treffen am Montagvormittag im Palais Epstein. Im Idealfall soll dabei der Start von Koalitionsverhandlungen beschlossen und der konkrete Fahrplan für die Gespräche in den einzelnen Clustern festgelegt werden. Diese könnten dann bereits am Dienstag starten. Über die Zusammensetzung ihrer Verhandlungsteams für die Regierungsverhandlungen möchten sich die Parteien bis dahin noch bedeckt halten, die „Krone“ kennt aber erste Details.