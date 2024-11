Spielsucht: Banker plünderte Konten von Kunden

„Immer tiefer in den Strudel hineingekommen“

Er habe bereits 2016 mit Online-Sportwetten begonnen und sei „immer tiefer in den Strudel hineingekommen“ und habe mit immer größeren Wetteinsätzen gespielt. Damit wollte er Verluste kompensieren, irgendwie wollte er das abgezweigte Geld der Bankkunden zurückzahlen. Doch das Kartenhaus brach zusammen und alles flog auf. „Ich habe mir alles verbaut“, bereut der 26-Jährige seinen Bruch im Lebenslauf. Nun ist er im Sozialbereich tätig: „Ich will der Gesellschaft etwas zurückgeben.“