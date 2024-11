US-Polizei fängt flüchtigen Lenker per „Lasso“ ein

Vor drei Jahren kam es an der Grenze im Süden von Arizona zu einer schrecklichen Tragödie in Zusammenhang mit dem Gerät. Als die Polizei einen SUV mit dem „Grappler“ stoppen will, geriet dieser in den entgegenkommenden Verkehr, kollidierte mit einem Laster und ging in Flammen auf. Elf Menschen in dem überfüllten Auto wurden dabei getötet oder schwer verletzt. Bei einem weiteren Fall in Wilton in North Dakota führte das Gerät dazu, dass sich ein Polizeiwagen überschlug und der Verdächtige zunächst zu Fuß entkommen konnte.