Kinderschänder erneut zu Haftstrafe verurteilt

Wie ein armer Sünder sitzt er in der Verhandlung vor Richterin Silke Wurzinger und heult. „Ja, ich gebe alles zu. Es tut mir so leid. Aber ich bin krank und brauche Hilfe. Bitte helfen Sie mir, damit ich vielleicht irgendwann ein normales Leben führen kann“, fleht der Wiederholungstäter. In seinem psychiatrischen Gutachten attestiert Reinhard Haller dem Angeklagten eine Kernpädophilie. Haller betont die Gefährlichkeit des Mannes und fordert die Unterbringung des Beschuldigten in ein forensisch therapeutisches Zentrum.