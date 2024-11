Auf den Kärntner Bergen wird es nun weiß

Eine hartnäckige Nebeldecke hat den Blick von unten auf die Kärntner Berge in den vergangenen Tagen unmöglich gemacht. Doch gerade in den Kärntner Skigebieten tut sich dieser Tage so einiges. Denn durch das Absinken der Temperaturen auf den Bergen konnte nun endlich mit der Beschneiung für die kommende Skisaison begonnen werden.