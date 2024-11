Oberösterreichs SPÖ wird immer mehr zur Titanic

2027 stehen in Oberösterreich Landtagswahlen an

Man muss kein Umfrageexperte sein, um zu erahnen: Für die 2027 stattfindende Landtagswahl dürfte es – gemessen an den jüngsten Wahlergebnissen in anderen Bundesländern – für die Sozialdemokraten in Oberösterreich äußerst eng werden. Was uns zu den eingangs erwähnten, möglichen Rochaden führt.