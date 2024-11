Wer wagt nach Lindners Rücktritt die Mission SPÖ?

Junge Sozialdemokratin hat fixes Ticket in Wien

Da wären einmal die logischen Kandidaten: Landesgeschäftsführer Florian Koppler wird immer wieder ins Spiel gebracht. Er kommt bei den Leuten gut an, gilt als schlagfertig und hat bei der Verteidigung sozialdemokratischer Werte wenig Angst. Das ist man auch von Eva-Maria Holzleitner gewöhnt, die aber in Wien Karriere macht. Kommt die SPÖ im Bund in die Regierung, hat die Vertraute von Andreas Babler ein fixes Ticket.