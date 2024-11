SPÖ präsentiert Stöger als Übergangs-Chef

„Personell breit aufgestellt“

Auch den Sitz in der Landesregierung behält Lindner so lange, bis ein fixer Nachfolger in der SPÖ gefunden wurde. Dieser solle in einer „breiten Willensbildung“ auserkoren und per Direktwahl bestimmt werden, so Koppler. Dabei sei die Partei „wirtschaftlich und personell breit aufgestellt“, und es gebe auch andere Kandidaten als etwa bekannte Gesichter wie die Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Holzleitner.