So kam es zur Pleite des einstigen Möbelriesen

Lutz oder Leiner – so lautete über Jahrzehnte die einzige Frage beim Möbelkauf. Wer tiefer in die Tasche griff, ging maximal noch zu Leiner. Die harte Konkurrenz am Möbelmarkt ist mit der Kika/Leiner-Pleite nun Vergangenheit. Der Untergang des einstigen rot-weiß-roten Möbelriesen kam nicht überraschend, sondern begann bereits 2013 – mit dem ersten Verkauf an einen Investor ...