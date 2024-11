Verzweifelte Katze fraß aus Not tote Artgenossin

Ein tragischer Fall von Tierquälerei wurde am Dienstag am Landesgericht Linz verhandelt. Die 21-jährige Halterin hatte zwei Katzen und eine mongolische Wüstenmaus in ihrer Wohnung eingesperrt, und war wochenlang nicht zurückgekehrt. Dafür setzte es eine Geldstrafe und bedingte Haft, rechtskräftig.