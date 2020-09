14 Hunde in Wohnung: Verfahren wegen Tierquälerei

Es war ein schreckliches Bild, das sich den Mitarbeitern von Pfotenhilfe, Behörde und Polizei am 23. Juni in der winzigen Wohnung in Braunau bot. „Bereits im Stiegenhaus wurden wir vom beißenden Uringestank zurückgeworfen. Der Boden der Wohnung war ein See aus Kot und Urin und darauf saßen, lagen und standen zwölf bemitleidenswerte Geschöpfe, deren verzweifelte Blicke uns bis ins Mark getroffen haben“, berichtet Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler. Eine Frau (34) hatte auf 34 Quadratmetern 14 Hunde in den eigenen Fäkalien auf engstem Raum gehalten, zwei waren bereits gestorben.