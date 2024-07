Schlimme Bilanz: 276-mal Alarm wegen Tierquälerei

Von 104 in der Gemeinde im Attergau „geretteten“ Tieren mussten 94 getötet werden – so erbärmlich war ihr Zustand. Das dies bei weitem kein Einzelfall war, zeigten die gestern, Dienstag, von Tierombudsfrau Cornelia Rouha-Mülleder vorgelegten Zahlen. 2023 gab es 276 Hinweise zu Missständen in der Tierhaltung – ein noch nie da gewesener Wert. Zudem wurden 452 Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet.