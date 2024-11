Taxi geriet auf Gegenfahrbahn und krachte in Pkw

Zu einem wilden Unfall kam es am Montag auf der B 3 bei Saxen. Ein Mühlviertler Taxilenker krachte frontal in den Wagen einer 47-Jährigen. Beide wurden schwer verletzt in ihren Fahrzeugwracks eingeklemmt und mussten von Feuerwehrleuten befreit werden. Auch ein betagter Fahrgast (72) erlitt Verletzungen.