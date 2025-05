Neue Bahn: „Das größte Experiment seit 171 Jahren“

„Kaum jemand freut sich so auf die Koralmbahn wie ich“, lacht Eric Kirschner, als ihn die „Krone“ in der Zentrale der steirischen Forschungsgesellschaft Joanneum Research in Graz besucht. Diese hat auch ein Büro in Klagenfurt, Kirschner pendelt daher jede Woche hin und her. Ab Mitte Dezember braucht er dafür nur noch 45 Minuten.