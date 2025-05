Gletschersturz in Schweiz: Jetzt droht Flutwelle!

Finanzielle Soforthilfen für Betroffene

Mehrere Hilfswerke reagierten mittlerweile mit finanziellen Zusagen für Soforthilfe an Betroffene. Caritas Schweiz und das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) stellten umgerechnet 430.000 Euro für ungedeckte Schäden zur Verfügung. Die Patenschaft für Berggemeinden will in Blatten mit mehr als einer Million Euro helfen.