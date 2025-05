Spar: Schweizer Tochter steht zum Verkauf

Nicht nur in der Schweiz, auch in Südwestengland läuft das Geschäft harzig. In Polen hat sich Spar Südafrika bereits zurückgezogen. Die südafrikanische Mutter will sich künftig vor allem auf das Afrika-Geschäft konzentrieren. Zum Unternehmen zählen auch Aktivitäten in Botswana, Mosambik, Namibia, Irland und Sri Lanka.