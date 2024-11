Auto oder Bahn? Für wen sich Klimaticket auszahlt

Seit drei Jahren gehört das Klimaticket für viele Pendler zum Alltag, seit einem Jahr auch in digitaler Form. Für zahlreiche Benutzer steht in diesen Tagen die Verlängerung der umweltfreundlichen Beförderungskarte an. Wird das Klimaticket noch vor dem neuen Jahr verlängert, kommt man noch in den Genuss des bisherigen Preises von 1095 Euro. Ab dem 1. Jänner ist eine Preissteigerung von 84,30 Euro vorgesehen.