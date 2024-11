Spanier legten Feuer vor Regierungsgebäude

König traut sich wieder in Gebiet

Am 29. Oktober hatte es in einigen Ortschaften innerhalb weniger Stunden so viel geregnet wie sonst in einem Jahr. Der spanische König Felipe VI. will trotz des anhaltenden Unmuts der Bevölkerung am Dienstag erneut das Katastrophengebiet aufsuchen. Bei seinem ersten Besuch wurde er unter anderem mit Schlamm beworfen und beschimpft. Seine Ehefrau, Königin Letizia, begleitet ihn diesmal nicht mehr, wie das Königshaus mitteilte. Der Monarch will die Bergungs- und Aufräumarbeiten beaufsichtigen.