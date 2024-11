Spanien wird von weiteren Unwettern heimgesucht

In Valencia hatte es am Dienstag vor einer Woche in einigen Ortschaften so viel Regen gegeben wie sonst in einem ganzen Jahr. Inzwischen scheint in dem Katastrophengebiet seit Tagen die Sonne. Die Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren. 75 Orte wurden in Mitleidenschaft gezogen, viele von ihnen sind immer noch mit Schlamm bedeckt. Einige Gebäude sind nicht zugänglich, da die Eingänge von Autowracks und Hausrat blockiert sind.



Hier sehen Sie eine Menschenmenge, die auf dem Weg zu Aufräumarbeiten ist.