So viel Rapid steckt in der Austria Klagenfurt

Ein absolutes Novum

Beim Hit in Hütteldorf gibt es heute auch eine Österreich-Premiere! Weil Rapid und Klagenfurt zustimmten, trägt Schiedsrichter Stefan Ebner eine „Ref-Cam“, die an seinem Headset montiert ist. Mit der Kamera (inklusive Mikro!) will Liga-Partner „Sky“ einzigartige TV-Bilder aus dem Blickwinkel des Schiris liefern. Aber nicht live und natürlich nur ausgewählte Szenen, die dann in der Pause oder nach dem Match zur Analyse herangezogen werden können.