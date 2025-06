Biker verlor Gleichgewicht und überschlug sich

Der schwer verletzte Motorradlenker wurde noch an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. „Der 59-jährige LKW-Lenker blieb unverletzt. Am Motorrad entstand Totalschaden, am LKW leichter Sachschaden“, schließen die Beamten den Unfallbericht ab.