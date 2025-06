Diese Gebiete sagen Lichtverschmutzung Kampf an

Tiefe Dunkelheit hat in der heutigen Zeit kaum einen Platz: In den Städten werden die Straßen hell erleuchtet, aus den Fenstern strahlt bis spät in die Nacht das Licht, auch hohe Gebäude und Strukturen blinken und leuchten. So geht, gerade in den Niederungen, der Blick in den Sternenhimmel verloren – nur die hellsten Objekte brechen durch das diffuse künstliche Licht.