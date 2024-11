Kinder warten bis zu zwei Jahre auf Untersuchung

Je früher, desto besser

„Das geht aber nur in frühen Jahren – je später, desto weniger kann man tun“, so Fellinger. Dazu brauche es nicht nur mehr Ressourcen, sondern ein standardisiertes Verfahren mit genauen Abstufungen. Am 19. November findet in Linz ein Symposium zum Thema statt. Neben Bildungslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) und weiteren Experten wird auch William Barbaresi vom Kinderspital Boston der Harvard Medical School teilnehmen.