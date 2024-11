Georgina Cooper stirbt mit 46 an Long-Covid-Folgen

Die 46-Jährige, die als enge Freundin von Supermodel Kate Moss galt, erkrankte während ihres Aufenthalts in Griechenland plötzlich schwer. Zunächst wurde sie auf Kos in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert, doch die Schwere ihres Zustands erforderte eine Verlegung auf die Intensivstation einer Klinik auf Kreta. Trotz intensivmedizinischer Betreuung verstarb sie laut „WWD“ nach fünf Tagen an den Folgen einer Hirnblutung, die vermutlich mit Long Covid in Verbindung stand.