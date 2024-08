Beamten-Ringelspiel bei Wiens Fremdenrechtsbehörde

80 müssen gehen, damit 105 kommen können

Die Folge ist ein behördeninternes Ringelspiel: Die 80-köpfige Teamassistenz des Bereichs Staatsbürgerschaft übersiedelt im September in das leerstehende Amtshaus Donaustadt, damit die Neuankömmlinge und ihre Ausbildner in der Zentrale in der Brigittenau Platz haben. Wie die behördeninterne Zusammenarbeit künftig läuft, bleibt wohl abzuwarten: Um von einem MA-35-Büro in das andere zu kommen, braucht es ab dann um die 40 Minuten. Mit den Öffis.