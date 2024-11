Wird KI die Arbeitswelt verändern oder zerstören?

Prognose vs. Realität

Die Frage bleibt, wie der Arbeitsmarkt sich an die raschen technologischen Veränderungen anpassen wird. Experten wie Josef Mantl betonen, dass KI nicht nur die Effizienz steigert, sondern auch neue Kompetenzen von den Mitarbeitern fordert. Für viele Unternehmen – besonders kleinere – bleibt der Einsatz von KI jedoch teuer und aufwendig. Auch wenn KI in manchen Bereichen neue Berufsfelder schaffen könnte, bleibt die Angst bestehen, dass sie in anderen Jobs wegrationalisieren könnte. Wie viel menschliche Arbeit wird KI langfristig tatsächlich ersetzen?