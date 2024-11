Rudi Fußi gegen SPÖ: Das fordert seine Anwältin

Freude bei den Roten wohl eingeschränkt

In der SPÖ dürfte man die Turbulenzen angesichts der laufenden Sondierungsgespräche für die neue Bundesregierung eher mit Sorgenfalten sehen. Fußis Anwältin meinte in ihrem Schreiben zwar eingangs: „Wie Sie sicher bereits mit großer Freude vernommen haben, bewirbt sich mein Mandant als langjähriges Parteimitglied um die Position des Bundesparteivorsitzenden.“ Ob die Freude bei den Roten wirklich so groß ist, darf infrage gestellt werden ...