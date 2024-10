Fußi attackiert Bures: „Muss zurücktreten“

„Wenn eine heimliche Parteichefin eine unheimliche Serie an Wahlniederlagen (mit-)zuverantworten hat, kann es dafür keine Belohnung geben. Doris Bures muss ihr Scheitern bekennen und den Weg frei machen“, erklärte Fußi am Dienstag in einer Aussendung. An der Nominierung Bures‘ als Dritte Nationalratspräsidentin fand er überhaupt keinen Gefallen und richtete einen Appell an seine Parteikollegen: „Der SPÖ-Klub kann bei der konstituierenden Sitzung des Nationalrates Doris Bures nicht zur Nationalratspräsidentin für die neue Legislaturperiode wählen.“